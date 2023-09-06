Напомним, что с 5 декабря 2022 года действует ценовой потолок для российской нефти от G7, ЕС и Австралии. Речь идет о цене на уровне 60 долларов за баррель. Союзники также согласовали условие о регулярном пересмотре этого показателя.

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G7 отложили пересмотр ценового потолка на нефть из России

Сначала в ЕС согласились пересматривать предел каждые два месяца, а также корректировать его в случае возникновения такой необходимости. В то время как страны из G7 приняли за правила принцип "необходимости", который также включает "внедрение и соблюдение".

Однако с марта они не поднимали вопрос о пересмотре этого показателя. Сейчас сразу 4 источника, которые осведомлены о ситуации и политике G7, заявили, что союзники не планируют корректировать ценовой потолок для российской нефти в ближайшем будущем даже несмотря на то, что более половины нефти из России торгуется на рынке выше 60 долларов за баррель. Одним из важных катализаторов – существенный рост цен на глобальном рынке нефти.

К теме! На момент создания этого материала, стоимость известнейшего бренда российской нефти – Urals – колеблется на уровне 71,57 доллара за баррель, согласно данным OilPrice. Для сравнения, баррель двух эталонных марок нефти – Brent и WTI – сейчас стоят 89,57 доллара и 86,33 доллара в соответствии.

Анонимные источники добавляют, что в июне и июле проводились определенные переговоры по этому вопросу, но это не дошло до официального уровня. Кроме того, они добавили, что некоторые страны ЕС выступали за пересмотр ценового потолка для России, однако заявили, что США и G7 не слишком заинтересованы в изменениях.

Эту ситуацию недавно прокомментировал украинский экономист Борис Кушнирук. По его словам, не стоит ожидать пересмотра ценового потолка в сторону ее понижение. Он подчеркнул, что коллективный Запад действует по принципу усложнения условий для России, но без создания проблем для себя.

Дальше – больше! В конце сентября должна пройти Генеральная Ассамблея ООН, а ее кулуары могут стать еще одной платформой и возможностью обсудить ограничение цены на российскую нефть.

Напомним, что в Минфине США считают, что текущий предельный предел работает. Они выделили две основные причины: Россия теряет доходы, но продолжает поставку сырья и на рынке удается избежать нестабильности