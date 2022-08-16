Нефть Brent близка к новому психологическому уровню: что происходит на рынке

На рынке нефти зафиксировали рост цен, в то же время котировки демонстрируют отрицательные результаты. Сколько стоит баррель Brent и WTI – читайте в материале 24 канала.

Сколько стоят эталонные марки нефти

По состоянию на 16 августа, марка нефти Brent торгуется по цене 94,68 доллара за баррель, что на 1,56 доллара больше, чем днем ранее. В то время как с начала торгов эта марка нефти подешевела на 0,44%, согласно данным Finance! Yahoo.

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В то же время, контракты на нефть под маркой WTI сейчас колеблются на уровне 89,37 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем сырье на 1,91 доллара стоит больше. Но с начала дня марка нефти потеряла 0,04%. В то время как по данным Bloomberg, цена нефти составляет:

марка Brent торгуется на уровне 94,98 доллара за баррель (+1,75 доллара),

за баррель (+1,75 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 89,53 доллара (+2,13 доллара).

Что происходит на рынке

В начале этой недели на рынке нефти зафиксировали стремительный спад. Одна из главных причин – страхи спроса на нефть в связи с достаточно негативным отчетом о состоянии экономики в Китае. Это привело к новой волне опасений по поводу потенциальной рецессии, пишет Reuters.

В то же время, Международное энергетическое агентство считает, что страны с ОПЕК+ маловероятно пойдут на увеличение предложения нефти на рынке в ближайшие месяцы. Это объясняют ограниченностью свободных мощностей, сообщает издание Bloomberg.

Также добавляют, что в целом достаточно символическое повышение объемов добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день в сентябре может фактически обернуться сокращением, ведь добыча сырья на территории россии уменьшается.

Прогнозы по ценам на нефть

Специалисты пытаются понять, в какую сторону могут пойти цены на нефть в ближайшем будущем. Пока они учитывают вероятность рецессии как один из основных факторов влияния на энергетическом рынке:

В Goldman Sachs полагают, что цена нефти под маркой Brent может вырасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Эксперт подчеркнул, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.

за баррель до конца 2022 года. Эксперт подчеркнул, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх. В Королевском банке Канады ожидают, что нефть может иметь потенциал цены вплоть до 150 долларов и даже выше барреля в течение следующих 18 месяцев.

и даже выше барреля в течение следующих 18 месяцев. Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос.

в этом году с последующим падением до в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос. Об этом информирует компания Citigroup, недавно привлеченная к процессу подготовки продажи авторитетного американского журнала Forbes.

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Рецессия – это фаза в экономике, в ходе которой фиксируют общее понижение экономической активности. Обычно рецессии встречаются при общем снижении издержек.