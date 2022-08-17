Сколько стоят эталонные марки нефти

По состоянию на 17 августа, марка нефти Brent торгуется по цене 92,58 доллара за баррель, что на 2,10 доллара меньше, чем днем ранее. В то время как с начала торгов эта марка нефти выросла на 0,26%, согласно данным Finance! Yahoo.

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В то же время, контракты на нефть под маркой WTI сейчас колеблются на уровне 87,12 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем сырье на 2,25 доллара стоит меньше. Но с начала дня марка нефти пошла вверх 0,68%. В то время как по данным Bloomberg, цена нефти составляет:

марка Brent торгуется на уровне 92,53 доллара за баррель (- 2,45 доллара),

за баррель (- 2,45 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 87,15 доллара (-2,35 доллара).

Согласно данным о торгах на рынке нефти от Bloomberg, эталонные марки нефти демонстрируют положительную динамику котировок на торгах на рынке.

Что происходит на рынке

Новую неделю рынок нефти начал с резкого спада. Один из ключевых факторов – страхи относительно спроса на нефть в связи с достаточно отрицательным отчетом о состоянии экономики в Китае. Это привело к новой волне опасений по поводу потенциальной рецессии, пишет Reuters. В то же время в Поднебесной пытаются исправить ситуацию, призывая к одобрению мер, способствующих темпам экономического роста в стране.

В то же время, Международное энергетическое агентство считает, что страны с ОПЕК+ маловероятно пойдут на увеличение предложения нефти на рынке в ближайшие месяцы. Это объясняют ограниченностью свободных мощностей, сообщает издание Bloomberg.

Также добавляют, что в целом достаточно символическое повышение объемов добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день в сентябре может фактически обернуться сокращением, ведь добыча сырья на территории России уменьшается.

Кроме того, нефть 17 августа упала до минимального уровня через 6 месяцев после короткого роста. Здесь тоже большую роль играет рецессия, поскольку беспокойство относительно перспективы глобального кризиса, который ослабит спрос, затмило отчет о снижении запасов нефти и бензина в США, информирует Reuters.

Прогнозы по ценам на нефть:

В Goldman Sachs полагают, что цена нефти под маркой Brent может вырасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Эксперт подчеркнул, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.

за баррель до конца 2022 года. Эксперт подчеркнул, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх. В Королевском банке Канады ожидают, что нефть может иметь потенциал цены вплоть до 150 долларов и даже выше за баррель в течение следующих 18 месяцев.

и даже выше за баррель в течение следующих 18 месяцев. Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос.

в этом году с последующим падением до в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос. Об этом информирует компания Citigroup, недавно привлеченная к процессу подготовки продажи авторитетного американского журнала Forbes.