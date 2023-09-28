Последние изменения на рынке нефти

Во время утренних торгов в четверг, 28 сентября, стоимость нефти Brent поднялась к 96,91 доллара за баррель. Сырье подорожало на 36 центов. Таким образом, этот бренд достиг пикового уровня с ноября в начале торговой сессии.

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Параллельно нефть West Texas Intermediate торгуется на уровне 93,92 доллара за баррель. Рост составил 24 цента. Американское сырье ранее во время торгов пересекло отметку в 95 долларов за баррель, что произошло впервые с начала августа 2022 года, информирует издание Reuters.

Актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях, данным Bloomberg:

Нефть Brent стоит 95,92 доллара за баррель (-0,65%);

за баррель (-0,65%); Марка WTI торгуется на уровне 93,21 доллара за баррель (-0,50%).

Главные факторы влияния на рынке

Цены на нефть стремительно пошли вверх после новостей о сокращении объемов резервов сырой нефти в США. Речь идет о спаде на 2,2 миллиона баррелей за прошлую неделю. Дополнительно на рынок давят опасения по поводу уменьшения предложения, ведь страны ОПЕК+ будут добывать меньшие объемы нефти, информирует издание Reuters.

Нынешний рост однозначно свидетельствует о дефиците предложения и фактическом сокращении запасов,

– заявил нефтяной брокер с PVM.

Напомним, что Саудовской Аравии и России договорились о сокращении объемов добыча нефти на суммарно 1,3 миллиона баррелей в день до конца года.