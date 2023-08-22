Главные изменения на рынке нефти

В понедельник, 21 августа, нефть Brent торговалась на рынке с ценой на уровне 84,46 доллара за баррель. Сырье подешевело на 0,34 доллара или 0,4%.

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Нефть West Texas Intermediate завершила торговую сессию с ценой 80,72 доллара за баррель. Нефть из США упала в цене на 0,53 доллара или 0,65%, сообщает издание Reuters.

Нефть торгуется по таким ценам, согласно данным Bloomberg:

Нефть Brent стоит 84,46 доллара за баррель (-0,40%);

за баррель (-0,40%); Марка WTI торгуется на уровне 80,91 доллара за баррель (+0,24%).

Что влияет на цены на нефть

Нефть снова дешевеет на рынке. Одним из главных факторов влияния стал Китай, а точнее угасание надежд на спрос в стране. К примеру, в компании Again Capital заявили, что вторая экономика мира может вообще не восстановиться, пишет Reuters. Напомним, что Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, поэтому объемы покупки сырья имеют важное значение для рынка.

Эксперт также добавил, что Китай закупил достаточно значительные объемы сырья еще в начале года, поэтому вряд ли сейчас стоит ожидать серьезного импорта. В то время как в Mizuho Securities USA добавили, что на рынке нефти "ведут борьбу" два важных фактора: сокращение объемов производства в Саудовской Аравии и уменьшение спроса на нефть.