Головні зміни на ринку нафти

У понеділок, 21 серпня, нафта Brent торгувалася на ринку з ціною на рівні 84,46 долара за барель. Сировина подешевшала на 0,34 долара або 0,4%.

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Нафта West Texas Intermediate завершила торгову сесію з ціною у 80,72 долара за барель. Нафта з США впала в ціні на 0,53 долара або 0,65%, повідомляє видання Reuters.

Нафта торгується за такими цінами, згідно з даними Bloomberg:

Нафта Brent коштує 84,46 долара за барель (- 0,40%);

за барель (- 0,40%); Марка WTI торгується на рівні 80,91 долара за барель (+ 0,24%).

Що впливає на ціни на нафту

Нафта знову дешевшає на ринку. Одним із головних факторів впливу став Китай, а точніше згасання надій на попит у країні. Для прикладу, у компанії Again Capital заявили, що друга економіка світу може взагалі не відновитися, пише Reuters. Нагадаємо, що Китай – це найбільший імпортер нафти у світі, тому обсяги купівлі сировини мають важливе значення для ринку.

Експерт також додав, що Китай закупив досить значні обсяги сировини ще на початку року, тож навряд чи зараз варто очікувати на серйозний імпорт. Тоді як у Mizuho Securities USA додали, що наразі на ринку нафти "ведуть боротьбу" два важливих фактори: скорочення обсягів виробництва у Саудівській Аравії та зменшення попиту на нафту.