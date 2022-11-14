Нефть растет в цене: какие причины этого

За выходные цены на нефть снова подорожали. Какая сейчас цена на нефть и произошли ли изменения на рынке, читайте в материале 24 канала.

Цены на нефть в мире

В понедельник, 14 ноября, цена нефти Brent составляет на уровне 96,05 долларов за баррель, согласно данным Finance! Yahoo. Нефть в цене выросла на 0,06%.

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Цены на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) составляют 88,90 долларов за баррель, упав на 0,07%. Контракты на WTI в пятницу стоили 88,86 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 96,04 доллара за баррель;

доллара за баррель; Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 88,83 доллара за баррель.

Почему нефть выросла в цене

По данным от Reuters, цены на нефть продолжили расти после того, как Китай ослабил некоторые из своих строгих ограничений из-за COVID-19. Это усилило надежды на восстановление экономической активности и спроса в Китае, крупнейшем импортере сырой нефти в мире.

Рынок был слишком оптимистичен. Зимой вирус будет распространяться быстрее, а быстрый рост случаев заболевания не позволяет китайскому правительству скорректировать политику нулевого уровня COVID.

– сказал Леон Ли, шанхайский аналитик CMC Markets.

Ослабление ограничений включило:

сокращение времени карантина для близких контактов заболевших и прибывающих путешественников на два дня;

отмена штрафа для авиакомпаний за ввоз инфицированных пассажиров.

Последнее ослабление карантинных требований, безусловно, является шагом в правильном направлении, но рынку, вероятно, потребуется дальнейшее смягчение, чтобы сохранить этот недавний энтузиазм,

– говорится в заметке ING.

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Что говорят эксперты