Не все родители смогут получить помощь "еЯсла": кому не выплатят 8 тысяч гривен

Украинцы, которые вышли на работу, после достижения ребенком одного года, могут получить выплату. Она предусмотрена программой поддержки "еЯсла".

Что известно об условиях программы "еЯсла"?

Получить средства может законный представитель ребенка в возрасте от года до трех, который ухаживал за ребенком и вышел на работу на условиях полного рабочего времени, кроме приемных родителей и воспитателей или представителей учреждений, выполняющих функции опекунов, о чем напомнили в Пенсионном фонде.

Размер поддержки в 2026 году составляет:

8 тысяч гривен ежемесячно; для семей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, 12 тысяч гривен.

Важно! Помощь по уходу за ребенком "єЯсла" назначается с месяца, следующего после достижения ребенком годовалого возраста, до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Однако не все так просто. Действующий порядок не учитывает самозанятых лиц, о чем отметили в издании "7eminar".

И это несмотря на то, что ФЛП, которые фактически осуществляют профессиональную деятельность:

получают доход;

платят налоги и единый социальный взнос в частности.

Но они не находятся в трудовых отношениях. Поэтому такие лица лишены доступа к государственной поддержке в рамках программы "еЯсла".

Обратите внимание! Уже создана соответствующая петиция, поэтому есть вероятность, что вскоре правительство внедрит изменения по выплате.

