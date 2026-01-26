Что известно об условиях программы "еЯсла"?
Получить средства может законный представитель ребенка в возрасте от года до трех, который ухаживал за ребенком и вышел на работу на условиях полного рабочего времени, кроме приемных родителей и воспитателей или представителей учреждений, выполняющих функции опекунов, о чем напомнили в Пенсионном фонде.
Читайте также Базовая социальная помощь в Дії: кто и на какие выплаты может рассчитывать
Размер поддержки в 2026 году составляет:
- 8 тысяч гривен ежемесячно;
- для семей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, 12 тысяч гривен.
Важно! Помощь по уходу за ребенком "єЯсла" назначается с месяца, следующего после достижения ребенком годовалого возраста, до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Однако не все так просто. Действующий порядок не учитывает самозанятых лиц, о чем отметили в издании "7eminar".
И это несмотря на то, что ФЛП, которые фактически осуществляют профессиональную деятельность:
- получают доход;
- платят налоги и единый социальный взнос в частности.
Но они не находятся в трудовых отношениях. Поэтому такие лица лишены доступа к государственной поддержке в рамках программы "еЯсла".
Обратите внимание! Уже создана соответствующая петиция, поэтому есть вероятность, что вскоре правительство внедрит изменения по выплате.
Какие еще выплаты предусмотрены в Украине?
С 1 января украинцы могут получить единовременную выплату при рождении ребенка в размере 50 тысяч гривен. Деньги предусмотрены для малышей, родившихся после 1 января 2026 года. Если ребенку, по состоянию на 1 января, еще не исполнился год, родители могут получать ежемесячную поддержку в размере 7 тысяч гривен. Деньги будут выплачивать до достижения малышом годовалого возраста.
Также будущие мамы могут рассчитывать на помощь в размере 7 000 гривен за 70 дней до родов. В сумме денежная поддержка составляет около 150 000 гривен.