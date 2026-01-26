Не всі батьки зможуть отримати допомогу "єЯсла": кому не виплатять 8 тисяч гривень

Українці, які вийшли на роботу, після досягнення дитиною одного року, можуть отримати виплату. Вона передбачена програмою підтримки "єЯсла".

Що відомо про умови програми "єЯсла"?

Отримати кошти може законний представник дитини віком від року до трьох, який доглядав за дитиною та вийшов на роботу на умовах повного робочого часу, крім прийомних батьків і вихователів чи представників закладів, що виконують функції опікунів, про що нагадали у Пенсійному фонді.

Читайте також Базова соціальна допомога в Дії: хто та на які виплати може розраховувати

Розмір підтримки у 2026 році становить:

8 тисяч гривень щомісяця; для родин, які виховують дитину з інвалідністю, 12 тисяч гривень.

Важливо! Допомога для догляду за дитиною "єЯсла" призначається з місяця, наступного після досягнення дитиною однорічного віку, до досягнення дитиною трирічного віку.

Однак не все так просто. Чинний порядок не враховує самозайнятих осіб, про що зазначили у виданні "7eminar".

І це попри те, що ФОПи, які фактично здійснюють професійну діяльність:

отримують дохід;

сплачують податки та єдиний соціальний внесок зокрема.

Але вони не перебувають у трудових відносинах. Тому такі особи позбавлені доступу до державної підтримки в межах програми "єЯсла".

Зверніть увагу! Вже створена відповідна петиція, тому є вірогідність, що невдовзі уряд впровадить зміни щодо виплати.

Які ще виплати передбачені в Україні?