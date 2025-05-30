Не только золото и серебро: какие есть драгоценные металлы в мире

Драгоценные металлы всегда были важной частью глобальных процессов. Кроме того, они занимают одно из главных мест в мире финансов. Интересно, что драгоценные металлы не ограничиваются только золотом и серебром.

Что такое драгоценные металлы

Драгоценные металлы имеют особые характеристики. Как правило, это редкие металлы, которые также имеют высокую ценность на рынке. Кроме того, в прошлом драгоценные металлы играли центральную роль в мировой экономике, пишет 24 Канал со ссылкой на Investopedia.

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Драгоценные металлы также имеют важное место в мире финансов, поскольку это не просто общепризнанная единица богатства, но и актив, ценность которого может измениться. Для примера, вырасти.

Обратите внимание! Для инвесторов драгоценные металлы – это инструмент для диверсификации портфеля, защиты от инфляции и экономической неопределенности. В частности, золото, которое только в 2025 году установило несколько исторических рекордов, называют активом-гаванью.

Кроме того, драгоценные металлы активно используют в промышленности, ювелирной сфере, создании электронных изделий, медицине. Самыми популярными драгоценными металлами среди инвесторов являются золото, платина и серебро. К этой категории металлов также относят

Палладий;

Родий;

Рутений;

Иридий;

Осмий.

Напомним, что осмий – это самый дорогой металл в мире. Килограмм металла стоит более 1 миллиона евро. Такая цена связана с тем, что это редкий металл со многими уникальными свойствами, который сложно добывать.