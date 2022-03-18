Кибермародеры даже во время войны прибегают к подлым мошенническим схемам.

Например, мошенники размещают в Интернете объявления о продаже бронежилетов или необходимости закупки лекарства на передовую. Волонтеры, которые помогают нашим защитникам, перечисляют деньги злоумышленникам, а те потом не выполняют свои обязательства, а присваивают средства.

Также узнайте сколько денег уже собрали на армию через Дию

Сообщайте о таких случаях Киберполиции. Чтобы ни один мошенник не смог нажиться на войне.

Самые распространенные признаки мошеннических объявлений:

  • Указаны неофициальные каналы связи (личные мобильные телефоны, банковские карты)
  • Отсутствуют ссылки на официальных представителей волонтерских общин/ВГА/Красного креста
  • Слишком конкретные или непонятные запросы (например, системы ночного видения серого волка калибра 7.62), запросы дорогого медицинского/военного оборудования
  • Акцент на эмоциях вины, жалости, а текст часто выделен большими буквами и восклицательными знаками
  • Указаны суммы собранных средств без инструмента их подсчета (чеков, системы Patreon, краудфайдинговых платформ)
  • Текст переведен автоматическим переводчиком (многие русизмов, неправильно употреблены формы слов)
  • Слишком очевидные запросы (еда, медикаменты)

Помогайте армии и украинцам, пострадавшим от российской агрессии, но используйте надежные источники.

Национальный банк открыл специальные счета для сбора средств.

К теме Выявлены фейковые письма от якобы НБУ о сборе средств на ВСУ в криптовалюте

Сделать быстрый перевод с карты на армию можно по ссылке.

Перевести средства на помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии, можно здесь.