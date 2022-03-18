Кибермародеры даже во время войны прибегают к подлым мошенническим схемам.

Например, мошенники размещают в Интернете объявления о продаже бронежилетов или необходимости закупки лекарства на передовую. Волонтеры, которые помогают нашим защитникам, перечисляют деньги злоумышленникам, а те потом не выполняют свои обязательства, а присваивают средства.

Также узнайте сколько денег уже собрали на армию через Дию

Сообщайте о таких случаях Киберполиции. Чтобы ни один мошенник не смог нажиться на войне.

Самые распространенные признаки мошеннических объявлений:

Указаны неофициальные каналы связи (личные мобильные телефоны, банковские карты)

Отсутствуют ссылки на официальных представителей волонтерских общин/ВГА/Красного креста

Слишком конкретные или непонятные запросы (например, системы ночного видения серого волка калибра 7.62), запросы дорогого медицинского/военного оборудования

Акцент на эмоциях вины, жалости, а текст часто выделен большими буквами и восклицательными знаками

Указаны суммы собранных средств без инструмента их подсчета (чеков, системы Patreon, краудфайдинговых платформ)

Текст переведен автоматическим переводчиком (многие русизмов, неправильно употреблены формы слов)

Слишком очевидные запросы (еда, медикаменты)

Помогайте армии и украинцам, пострадавшим от российской агрессии, но используйте надежные источники.

Национальный банк открыл специальные счета для сбора средств.

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Сделать быстрый перевод с карты на армию можно по ссылке .