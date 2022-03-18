Кибермародеры даже во время войны прибегают к подлым мошенническим схемам.
Например, мошенники размещают в Интернете объявления о продаже бронежилетов или необходимости закупки лекарства на передовую. Волонтеры, которые помогают нашим защитникам, перечисляют деньги злоумышленникам, а те потом не выполняют свои обязательства, а присваивают средства.
Также узнайте сколько денег уже собрали на армию через Дию
Сообщайте о таких случаях Киберполиции. Чтобы ни один мошенник не смог нажиться на войне.
Самые распространенные признаки мошеннических объявлений:
- Указаны неофициальные каналы связи (личные мобильные телефоны, банковские карты)
- Отсутствуют ссылки на официальных представителей волонтерских общин/ВГА/Красного креста
- Слишком конкретные или непонятные запросы (например, системы ночного видения серого волка калибра 7.62), запросы дорогого медицинского/военного оборудования
- Акцент на эмоциях вины, жалости, а текст часто выделен большими буквами и восклицательными знаками
- Указаны суммы собранных средств без инструмента их подсчета (чеков, системы Patreon, краудфайдинговых платформ)
- Текст переведен автоматическим переводчиком (многие русизмов, неправильно употреблены формы слов)
- Слишком очевидные запросы (еда, медикаменты)
Помогайте армии и украинцам, пострадавшим от российской агрессии, но используйте надежные источники.
Национальный банк открыл специальные счета для сбора средств.
К теме Выявлены фейковые письма от якобы НБУ о сборе средств на ВСУ в криптовалюте
Сделать быстрый перевод с карты на армию можно по ссылке.
Перевести средства на помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии, можно здесь.