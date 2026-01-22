Укр Рус
22 января, 06:00
Случилось не так, как планировалось: к чему на самом деле привел рост НДС в России

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • В 2026 году НДС в России вырос до 22%, что привело к увеличению инфляционного давления и падению доходов предприятий.
  • Рост НДС привел к повышению цен в логистике, общественном питании, и IT-секторе.

В 2025 Кремль принял решение о повышении НДС. Этот налог вырос с 1 января 2026 года. Такие изменения стали следствием попытки Москвы закрыть бюджетный дефицит.

К чему привел рост НДС в России?

НДС в России сейчас составляет 22%. Ранее этот показатель был – 20%, сообщает СВРУ.

Несмотря на ожидания Кремля, рост НДС приведет, как предполагалось ранее, к ряду негативных факторов. В частности, увеличению инфляционного давления.

А также:

  • повышению стоимости государственных заимствований;
  • падению доходов российских предприятий;
  • и высокому уровню учетной ставки.

Ожидается снижение внутреннего спроса, что сократит поступления от акцизов и пошлин. Более высокие цены уменьшат доходы предприятий, фонд оплаты труда и налоговые платежи с доходов населения. Уменьшение дивидендов для частных и государственных акционеров приведет к убыткам отдельных компаний, а регионы потеряют значительную часть доходов, 
– отмечает украинская разведка.

После того как произошел рост НДС, этот налог в России стал одним из крупнейших в мире. Выше только в Венгрии и некоторых странах Северной Европы.

Заметим, что последствия этого увеличения заметны уже сейчас. В частности, через рост цен в ряде отраслей. Так, например, логистические компании сразу скорректировали свои тарифы на 10 – 20%, сообщает СЗРУ.

В общественном питании, фитнесе, частной медицине и образовании повышение цен в среднем составило около 8 – 10%, а в IT и цифровых услугах – 5 – 7%, 
– указывает украинская разведка.

Какие еще изменения в российской экономике заметны сейчас?

  • В России ощутимо сокращаются нефтегазовые доходы. Этому способствуют санкции, а также удары Украины по российским НПЗ.

  • Российские работодатели начали резко сокращать штат. Как показывает статистика, такое решение приняли 51% компаний. Нужно понимать, что эта ситуация стала следствием замедления экономики и финансовых трудностей.

  • Более того, российский бизнес начал уменьшать расходы на обеспечение работников. В частности, отменять индексацию зарплат.