Случилось не так, как планировалось: к чему на самом деле привел рост НДС в России
- В 2026 году НДС в России вырос до 22%, что привело к увеличению инфляционного давления и падению доходов предприятий.
- Рост НДС привел к повышению цен в логистике, общественном питании, и IT-секторе.
В 2025 Кремль принял решение о повышении НДС. Этот налог вырос с 1 января 2026 года. Такие изменения стали следствием попытки Москвы закрыть бюджетный дефицит.
К чему привел рост НДС в России?
НДС в России сейчас составляет 22%. Ранее этот показатель был – 20%, сообщает СВРУ.
Несмотря на ожидания Кремля, рост НДС приведет, как предполагалось ранее, к ряду негативных факторов. В частности, увеличению инфляционного давления.
А также:
- повышению стоимости государственных заимствований;
- падению доходов российских предприятий;
- и высокому уровню учетной ставки.
Ожидается снижение внутреннего спроса, что сократит поступления от акцизов и пошлин. Более высокие цены уменьшат доходы предприятий, фонд оплаты труда и налоговые платежи с доходов населения. Уменьшение дивидендов для частных и государственных акционеров приведет к убыткам отдельных компаний, а регионы потеряют значительную часть доходов,
– отмечает украинская разведка.
После того как произошел рост НДС, этот налог в России стал одним из крупнейших в мире. Выше только в Венгрии и некоторых странах Северной Европы.
Заметим, что последствия этого увеличения заметны уже сейчас. В частности, через рост цен в ряде отраслей. Так, например, логистические компании сразу скорректировали свои тарифы на 10 – 20%, сообщает СЗРУ.
В общественном питании, фитнесе, частной медицине и образовании повышение цен в среднем составило около 8 – 10%, а в IT и цифровых услугах – 5 – 7%,
– указывает украинская разведка.
Какие еще изменения в российской экономике заметны сейчас?
В России ощутимо сокращаются нефтегазовые доходы. Этому способствуют санкции, а также удары Украины по российским НПЗ.
Российские работодатели начали резко сокращать штат. Как показывает статистика, такое решение приняли 51% компаний. Нужно понимать, что эта ситуация стала следствием замедления экономики и финансовых трудностей.
Более того, российский бизнес начал уменьшать расходы на обеспечение работников. В частности, отменять индексацию зарплат.