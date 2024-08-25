НБУ работает над минимизацией блокировок операций украинцев за рубежом

Украинский Нацбанк сотрудничает с регуляторами Евросоюза и США, чтобы минимизировать блокировки операций украинцам. Об этом сообщили представители НБУ по итогам встречи с украинскими банками с участием Минэкономики и Минреинтеграции.

НБУ сотрудничает с иностранными партнерами по блокировке счетов украинцев

Национальный банк Украины обратился к регуляторам Евросоюза и США по разъяснению всех особенностей работы финансовых учреждений с украинскими клиентами. Главная цель – минимизация блокировки операций украинцев. Напомним, что в начале августа центробанк сообщил, что украинские бизнесы с Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей сталкиваются с блокировкой платежей на Западе.

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В Нацбанке добавили, что сейчас работают над возможностью обнародования финансовыми регуляторами Европейского Союза и США официального разъяснения для финансовых и платежных учреждений относительно того, что нет оговорок по работе с украинскими клиентами. Кроме того, также готовят перечень официальных источников с данными о подконтрольности территорий Украине для проверки статуса клиентов.

Заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан сообщил, что украинский регулятор отдельно обратился к Европейскому центральному банку и ряду центральных банков стран Европы.

Центробанк призывает иностранных регуляторов сообщить подконтрольные им банки и небанковские финучреждения, что финансовая система Украины работает стабильно и обеспечивает все условия для эффективных переводов несмотря на российскую агрессию. Также Нацбанк сотрудничает с Министерством иностранных дел Украины, чтобы предоставлять информацию иностранных партнеров о ситуации в Украине, в том числе и о состоянии финансовой системы.

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Еще одна инициатива, которая связана со снижением рисков блокировки платежей международными банками, – это создание единого подхода к заполнению реквизитов трансграничных SWIFT-сообщений с указанием информации о статусе территории клиента.