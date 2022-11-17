В частности, стали известны банки, зафиксировавшие наибольшие убытки и доходы по итогам 3 кварталов 2022 года.

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Самые убыточные банки в Украине

Лидером этого рейтинга стал Укрэксимбанк, который за период с января по сентябрь 2022 года зафиксировал убытки в размере 7,91 миллиарда гривен. Дальше идут:

Сенс Банк (Альфа-Банк) – 4,32 миллиарда гривен;

гривен; Государственный Укргазбанк – 3,36 миллиарда гривен;

гривен; ПроКредит Банк – 1,43 миллиарда гривен;

гривен; Идея Банк – 0,23 миллиарда гривен.

В Нацбанке добавили, что за 9 месяцев текущего года 44 банка в Украине работали с чистой прибылью. Тогда как 23 финучреждения функционировали с чистым убытком.

Самые прибыльные банки в Украине

Параллельно Нацбанк обнародовал банки, с начала года получившие наибольшую прибыль. Первую строчку занял государственный ПриватБанк, за этот период заработавший почти 14 миллиардов гривен.

В тройку лидеров также вошли Сбербанк и Райффайзен Банк, получившие 2,7 миллиарда и 2,4 миллиарда гривен соответственно.