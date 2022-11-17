Зокрема, стали відомі банки, які зафіксували найбільші збитки та прибутки за підсумками 3 кварталів 2022 року.

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Найбільш збиткові банки в Україні

Лідером цього рейтингу став Укрексімбанк, який за період з січня по вересень 2022 року, зафіксував збитки у розмірі 7,91 мільярда гривень. Далі йдуть:

Сенс Банк (Альфа-Банк) – 4,32 мільярда гривень;

гривень; Державний Укргазбанк – 3,36 мільярда гривень;

гривень; ПроКредит Банк – 1,43 мільярда гривень;

гривень; Ідея Банк – 0,23 мільярда гривень.

У Нацбанку додали, що за 9 місяців поточного року 44 банки в Україні працювали із чистим прибутком. Натомість 23 фінустанови функціонували з чистими збитками.

Найприбутковіші банки в Україні

Паралельно Нацбанк оприлюднив банки, які з початку року отримали найбільші прибутки. Першу сходинку зайняв державний ПриватБанк, який за цей період заробив майже 14 мільярдів гривень.

До трійки лідерів також увійшли Ощадбанк та Райффайзен Банк, які отримали 2,7 мільярда та 2,4 мільярда гривень відповідно.