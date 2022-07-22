НБУ анонсировал ликвидацию одного из украинских банков: что следует знать

В Украине ликвидируется один из банков. Соответствующее решение было принято в Национальном банке Украины. Речь идет о "Мегабанке".

В рамках принятия решения о ликвидации и отзыве банковской лицензии для "Мегабанка" в НБУ руководствовались нормами украинского законодательства. Речь идет о статье 15 "О Национальном банке Украины", статье 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", статье 44 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

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НБУ анонсировал ликвидацию "Мегабанка"

Нацбанк также учитывал позицию Фонда гарантирования вкладов физических лиц по этому украинскому банку. Окончательное решение было принято 21 июля 2022 года. Напомним, что в начале июня текущего года украинский центробанк отнес "Мегабанк" в категорию неплатежеспособных.

Тогда отметили, что это решение было продиктовано несоответствием работы банка в соответствии с украинскими законами, а не военным положением в Украине. Проблемы у "Мегабанка" начались задолго до 24 февраля 2022 года.

Что известно о "Мегабанке" Этот коммерческий банк создан в Украине в 1990 году. Главный офис основан в Харькове. В течение первых 5 лет существования банк работал под названием "Господин". Официальный количество его клиентов насчитывает более 730 тысяч человек со 154 отделениями в стране. Этот коммерческий банк создан в Украине в 1990 году. Главный офис основан в Харькове. В течение первых 5 лет существования банк работал под названием "Господин". Официальный сайт банка сообщает, чтоколичество его клиентов насчитывает более 730 тысяч человек со 154 отделениями в стране.

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