У рамках ухвалення рішення щодо ліквідації та відкликання банківської ліценції для "Мегабанку" в НБУ керувалися нормами українського законодавства. Йдеться про статтю 15 "Про Національний банк України", статті 77 Закону України "Про банки й банківську діяльність", статті 44 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

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НБУ анонсував ліквідацію "Мегабанку"

Нацбанк також зважав на позицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо цього українського банку. Остаточне рішення ухвалили 21 липня 2022 року. Нагадаємо, що на початку червня поточного року український центробанку відніс "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних.

Тоді наголосили, що це рішення було продиктоване невідповідністю роботи банку відповідно до українських законів, а не воєнним станом в Україні. Проблеми у "Мегабанку" почалися задовго до 24 лютого 2022 року.

Що відомо про "Мегабанк" Цей комерційний банк був створений в Україні у 1990 році. Головний офіс був заснований у Харкові. Протягом перших 5 років існування банк працював під назвою "Добродій". Офіційний кількість його клієнтів нараховує понад 730 тисяч осіб з 154 відділеннями в країні. Цей комерційний банк був створений в Україні у 1990 році. Головний офіс був заснований у Харкові. Протягом перших 5 років існування банк працював під назвою "Добродій". Офіційний сайт банку повідомляє, щокількість його клієнтів нараховує понад 730 тисяч осіб з 154 відділеннями в країні.

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