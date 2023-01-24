Новое поколение системы электронных платежей в Украине: все, что известно о нововведениях от НБУ

В 2022 году система электронных платежей Национального банка выполняла свои функции на постоянной основе и удовлетворяла потребности банковского сектора и его клиентов в расчетах. Регулятор подготовил важные новшества на 2023 год.

Речь идет о переходе на новое поколение системы электронных платежей (далее СЭП), основой которого является международный стандарт ISO 20022. Эта система заработает в круглосуточном режиме с 1 апреля 2023 года. На сегодня СЭП функционирует в формате 23 на 7.

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Новое поколение платежей в Украине

Обновление этой системы – еще один шаг для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), а также реализации необходимых функций для проведения мгновенных платежей внутри страны.

В Нацбанке добавили технологической основой для этого стало внедрение IBAN и новое поколение СЭП. Следует добавить, что в предыдущих планах эта система должна была начать работу 20 августа 2022 года.

Что такое система электронных платежей НБУ Это государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковских расчетов через счета, открытые в Нацбанке. Это государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковских расчетов через счета, открытые в Нацбанке.