Новое поколение системы электронных платежей в Украине: все, что известно о нововведениях от НБУ
Источник:Национальный банк Украины
В 2022 году система электронных платежей Национального банка выполняла свои функции на постоянной основе и удовлетворяла потребности банковского сектора и его клиентов в расчетах. Регулятор подготовил важные новшества на 2023 год.
Речь идет о переходе на новое поколение системы электронных платежей (далее СЭП), основой которого является международный стандарт ISO 20022. Эта система заработает в круглосуточном режиме с 1 апреля 2023 года. На сегодня СЭП функционирует в формате 23 на 7.
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Новое поколение платежей в Украине
Обновление этой системы – еще один шаг для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), а также реализации необходимых функций для проведения мгновенных платежей внутри страны.
В Нацбанке добавили технологической основой для этого стало внедрение IBAN и новое поколение СЭП. Следует добавить, что в предыдущих планах эта система должна была начать работу 20 августа 2022 года.
Что такое система электронных платежей НБУ
По словам главы Департамента информационных технологий Нацбанка Владимира Нагорнюка, благодаря переходу на новое поколение СЭП банки и бизнесы в Украине получат новые возможности, смогут повысить уровень безопасности. Еще один результат обновления – усиление конкуренции между участниками рынка.
Также добавим больше конкретных цифр по СЭП за 2022 год:
- В прошлом году через систему осуществили почти 363 миллиона платежей на 133 триллиона гривен;
- Годом ранее этот показатель равнялся в 446 миллионов платежей более чем 57 триллионов гривен;
- В общей сложности за один день в 2022 году в СЭП прорабатывали почти 1,4 миллиона платежей на 515 миллиардов гривен;
- Однако потенциально у системы есть мощности для обработки в 10 раз больших объемов платежей, чем сейчас.
Напомним, что в Нацбанке рассказали, как будут работать банки в случае длительной отсутствия электроснабжения. В частности, для этого был создан перечень дежурных отделений. Ознакомиться с соответствующим списком можно по ссылке.
Кроме того, с 1 января 2023 года Национальный банк Украины начал изымать из обращения банкнот и номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен. Таким образом, регулятор стремится повысить качество находящейся в обращении наличности, а также улучшить наличные расчеты.