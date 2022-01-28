Напоминание о трусости и слабости, – соучредитель Monobank призвал не покупать доллары

Известный украинский бизнесмен и соучредитель мобильного банка Monobank Олег Гороховский призвал украинцев не покупать американские доллары. Как он объяснил это – читайте дальше.

Бизнесмен считает, что независимо от того будет война или нет, а курс, который пересечет отметку в 30 гривен за доллар, может сильно ударить и по экономике, и по гражданам. И именно такой сценарий станет праздником для "доброжелателей" Украины.

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Соучредитель Monobank обратился к украинцам

Олег Гороховский считает, что слабая Украина выгодна как России, так и странам Запада. По его словам, последние заинтересованы в трудоспособных украинцах, а также "с умным видом потом рассказывают, как нам выполнять их инструкции". В то время как в Российской Федерации крайне важно объяснить своим гражданам, что "сито жить в монархии лучше, чем свободно в банановой республике. На фоне этого он призвал украинцев не покупать американскую валюту.

Если начнется война, они не спасут нас, а если ее не будет они нам по такой цене только будут напоминать о нашей трусости и слабости,

– написал бизнесмен.

По состоянию на 28 января 2022 года Нацбанк установил курс доллара США на уровнеТаким образом, курс приблизился к важной психологической отметке.

Гороховский также подчеркнул, что слабая Украина невыгодна украинцам. Он выделил несколько важных акцентов в своем сообщении:

Украина – это наша Родина,

здесь мы живем и никуда не хотим ехать,

никого не собираемся бояться,

стремимся самостоятельно решать, как жить и делать выбор.

И если мы готовы с оружием идти и защищать свою Родину и рисковать своей жизнью, то почему бы нам не рискнуть наименьшим - "призрачным уроном на курсе" и не поддержать самих себя,

– написал предприниматель.

Напомним, недавно Monobank потерял 150 тысяч гривен менее чем за 30 минут. Из-за ошибки менеджера банк продавал американскую валюту по заниженному курсу. Разница составила 1 гривну.

Угроза нападения со стороны РФ: что знать

С конца октября 2021 г. Россия активно стянула войска к границе с Украиной. Украинские разведчики подтвердили эту информацию и объяснили, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022 года.

24 января 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что у украинской границы находится более 100 тысяч российских военных.Кроме того, их сопровождают ориентировочно 10 – 11 тысяч дополнительных военнослужащих. Данилов также призвал украинцев не паниковать.

дополнительных военнослужащих. Данилов также призвал украинцев не паниковать. Международное сообщество обещает ввести жесткие санкции против России в случае нападения на Украину. В частности, Джозеф Байден заявил, что США могут ввести санкции прямо против самого президента России.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Полный текст публикации Олега Гороховского

Коллективным, к сожалению, может быть только безумие, но я все равно попробую. Будет война или не будет, а обвалившийся курс ниже 30 гривен за доллар, так больно ударит по экономике, и по людям, что наши "доброжелатели" будут в полном восторге.

Так получилось, что слабая Украина выгодна всем и коллективному Западу, который забирает отсюда за деньги трудоспособное население и с умным видом потом рассказывает как нам выполнять их инструкции и России, которой любой ценой нужно объяснять своим гражданам, что сыто жить в монархии лучше , чем свободно в банановой республике ⠀

Но есть одно но. Слабая Украина невыгодна нам с вами. Здесь наша Родина, наша земля, здесь растут наши дети и живут наши родители, здесь мы радуемся и скучаем, никуда не хотим ехать и никого не собираемся бояться. Мы сами хотим решать, как нам жить и что выбирать. И если мы готовы с оружием идти и защищать свою Родину и рисковать своей жизнью, то почему бы нам не рискнуть наименьшим – "призрачным уроном на курсе" и не поддержать самих себя.

Перестанем покупать эти доллары! Если начнется война, они не спасут нас, а если ее не будет они нам по такой цене только будут напоминать о нашей трусости и слабости.