Бізнесмен вважає, що незалежно від того буде війна чи ні, але курс, який перетне позначку у 30 гривень за долар, може сильно вдарити й по економіці, і по громадянах. І саме такий сценарій стане святом для "доброзичливців" України.
Олег Гороховський вважає, що слабка Україна вигідна як Росії, так і країнам Заходу. За його словами, останні зацікавлені у працездатних українцях, а також "з розумним виглядом потім розповідають як нам виконувати їхні інструкції". Тоді як Російській Федерації вкрай важливо пояснити своїм громадянам, "що сито жити в монархії краще, ніж вільно у "банановій республіці". На фоні цього він закликав українців не купувати американську валюту.
Якщо почнеться війна вони не врятують нас, а якщо її не буде вони нам за такою ціною тільки нагадуватимуть про наше боягузтво і слабкість, – написав бізнесмен.
Гороховський також наголосив, що слабка Україна невигідна українцям. Він виокремив кілька важливих акцентів у своєму дописі:
Україна – це наша Батьківщина,
тут ми живемо і нікуди не хочемо їхати,
нікого не збираємося боятися,
прагнемо самостійно вирішувати, як жити й робити вибір.
І якщо вже ми готові зі зброєю йти та захищати свою Батьківщину та ризикувати своїм життям, то чому б нам не ризикнути найменшим – "примарною втратою на курсі" і не підтримати самих себе, – написав підприємець.
Нагадаємо, нещодавно Monobank втратив 150 тисяч гривень менше ніж за 30 хвилин. Через помилку менеджера банк продавав американську валюту по заниженому курсу. Різниця склала 1 гривню.