Бізнесмен вважає, що незалежно від того буде війна чи ні, але курс, який перетне позначку у 30 гривень за долар, може сильно вдарити й по економіці, і по громадянах. І саме такий сценарій стане святом для "доброзичливців" України.

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Співзасновник Monobank звернувся до українців

Олег Гороховський вважає, що слабка Україна вигідна як Росії, так і країнам Заходу. За його словами, останні зацікавлені у працездатних українцях, а також "з розумним виглядом потім розповідають як нам виконувати їхні інструкції". Тоді як Російській Федерації вкрай важливо пояснити своїм громадянам, "що сито жити в монархії краще, ніж вільно у "банановій республіці". На фоні цього він закликав українців не купувати американську валюту.

Якщо почнеться війна вони не врятують нас, а якщо її не буде вони нам за такою ціною тільки нагадуватимуть про наше боягузтво і слабкість,

– написав бізнесмен.

До теми! Станом на 28 січня 2022 року Нацбанк встановив курс долара США на рівні 28,99 гривні. Таким чином, курс впритул наблизився до важливої психологічної позначки.

Гороховський також наголосив, що слабка Україна невигідна українцям. Він виокремив кілька важливих акцентів у своєму дописі:

Україна – це наша Батьківщина,

тут ми живемо і нікуди не хочемо їхати,

нікого не збираємося боятися,

прагнемо самостійно вирішувати, як жити й робити вибір.

І якщо вже ми готові зі зброєю йти та захищати свою Батьківщину та ризикувати своїм життям, то чому б нам не ризикнути найменшим – "примарною втратою на курсі" і не підтримати самих себе,

– написав підприємець.

Нагадаємо, нещодавно Monobank втратив 150 тисяч гривень менше ніж за 30 хвилин. Через помилку менеджера банк продавав американську валюту по заниженому курсу. Різниця склала 1 гривню.