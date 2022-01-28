Бизнесмен считает, что независимо от того будет война или нет, а курс, который пересечет отметку в 30 гривен за доллар, может сильно ударить и по экономике, и по гражданам. И именно такой сценарий станет праздником для "доброжелателей" Украины.

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Соучредитель Monobank обратился к украинцам

Олег Гороховский считает, что слабая Украина выгодна как России, так и странам Запада. По его словам, последние заинтересованы в трудоспособных украинцах, а также "с умным видом потом рассказывают, как нам выполнять их инструкции". В то время как в Российской Федерации крайне важно объяснить своим гражданам, что "сито жить в монархии лучше, чем свободно в банановой республике. На фоне этого он призвал украинцев не покупать американскую валюту.

Если начнется война, они не спасут нас, а если ее не будет они нам по такой цене только будут напоминать о нашей трусости и слабости,

– написал бизнесмен.

К теме! По состоянию на 28 января 2022 года Нацбанк установил курс доллара США на уровне 28,99 гривны. Таким образом, курс приблизился к важной психологической отметке.

Гороховский также подчеркнул, что слабая Украина невыгодна украинцам. Он выделил несколько важных акцентов в своем сообщении:

Украина – это наша Родина,

здесь мы живем и никуда не хотим ехать,

никого не собираемся бояться,

стремимся самостоятельно решать, как жить и делать выбор.

И если мы готовы с оружием идти и защищать свою Родину и рисковать своей жизнью, то почему бы нам не рискнуть наименьшим - "призрачным уроном на курсе" и не поддержать самих себя,

– написал предприниматель.

Напомним, недавно Monobank потерял 150 тысяч гривен менее чем за 30 минут. Из-за ошибки менеджера банк продавал американскую валюту по заниженному курсу. Разница составила 1 гривну.