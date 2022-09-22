В случае нападения Китая на Тайвань: что пообещали три крупнейших банка США

Руководители трех крупнейших американских банков JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup обязались вывести средства из Китая в случае нападения Китая на Тайвань. Удастся ли это сделать быстро, читайте дальше.

Банки США пообещали вывести деньги из Китая

Исполнительный директор BofA Брайан Мойниган подчеркнул, что в случае нападения Пекина на Тайвань, банк немедленно выведет все деньги из страны, как это было в россии. Его поддержали исполнительные директора Citi и JPMorgan.

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Американские банки в ответ на полномасштабное вторжение агрессорки-россии объявили о планах свернуть свою деятельность в токсичной стране.

Однако руководители банков подчеркивают, что в случае с Китаем это будет сделать гораздо сложнее, ведь экономика Пекина гораздо больше российской. Более того, многие банки стремились расширить свою деятельность в Китае.

Капитал американских банков в Китае

К концу 2021 года капитал Citi в Китае составил 27,3 миллиарда долларов, включая ссуды и инвестиционные ценные бумаги, объем которых в пять раз больше, чем в россии.

Банковский аналитик Oppenheimer Крис Котовски отметил, что Китай всегда считался хорошей возможностью для инвестирования. Однако нынешние геополитические риски могут заставить инвесторов быть осторожнее относительно суммы, которую они инвестируют в страну.

Нападение Китая на Пекин: последние новости

Летом 2022 года произошло новое обострение американо-китайских отношений из-за проблемы Тайваня. КНР считает остров своей территорией, которую планирует "освободить" в ближайшее время. В то же время, страны Запада и, в частности, США против таких намерений Пекина.

Обострение происходило на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В Пекине выступили категорически против такой инициативы. США и КНР стояли на пороге полномасштабного военного конфликта, однако по приезду Пелоси Пекин не решился на военные действия и объявил о проведении военных учений.

Недавно президент США Джо Байден заявил, что войска его страны будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения.

В последние 18 месяцев транснациональные компании все больше беспокоит возможность конфликта на Тайване, поскольку Китай активизировал военную активность вокруг острова.