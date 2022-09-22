Банки США пообещали вывести деньги из Китая

Исполнительный директор BofA Брайан Мойниган подчеркнул, что в случае нападения Пекина на Тайвань, банк немедленно выведет все деньги из страны, как это было в россии. Его поддержали исполнительные директора Citi и JPMorgan.

Интересно Угроза для Тайваня: Китай пытается узнать тайны украинского сопротивления

Напомним! Американские банки в ответ на полномасштабное вторжение агрессорки-россии объявили о планах свернуть свою деятельность в токсичной стране.

Однако руководители банков подчеркивают, что в случае с Китаем это будет сделать гораздо сложнее, ведь экономика Пекина гораздо больше российской. Более того, многие банки стремились расширить свою деятельность в Китае.

Капитал американских банков в Китае

К концу 2021 года капитал Citi в Китае составил 27,3 миллиарда долларов, включая ссуды и инвестиционные ценные бумаги, объем которых в пять раз больше, чем в россии.

Банковский аналитик Oppenheimer Крис Котовски отметил, что Китай всегда считался хорошей возможностью для инвестирования. Однако нынешние геополитические риски могут заставить инвесторов быть осторожнее относительно суммы, которую они инвестируют в страну.

Напомним! В последние 18 месяцев транснациональные компании все больше беспокоит возможность конфликта на Тайване, поскольку Китай активизировал военную активность вокруг острова.

Нападение Китая на Пекин: последние новости