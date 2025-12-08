Неприятные изменения с 1 января: Путин подготовил "подарок" для россиян
- С 1 января в России НДС вырастет с 20% до 22%, что делает его одним из самых высоких в мире.
- Увеличение НДС может ухудшить экономическую ситуацию, повысив инфляцию и снижая внутренний спрос.
Российское правительство приняло важное решение об изменениях с 1 января. Дело в том, что в России произойдет увеличение НДС до 22%. Сейчас этот показатель составляет – 20%.
К чему приведет рост НДС в России?
Кремль пытается всеми способами покрыть дефицит в бюджете, пишет 24 Канал.
Читайте также Эти копейки выводят из обращения в декабре: НБУ принял важное решение
Интересно! После повышения, НДС в России станет одним из самых высоких в мире.
По данным издания "The Moscow Times", бюджетный дефицит России должен вырасти. По итогам года, он, предположительно, составит – 5,7 триллиона рублей.
Однако как отмечает СВРУ, благодаря повышению НДС ситуация не улучшится. Более того, она ощутимо ухудшится.
Это (рост НДС – 24 Канал) повысит стоимость государственных заимствований: Минфину придется размещать облигации под большую доходность, что увеличит расходы на обслуживание долга и уменьшит чистый фискальный эффект от реформы,
– сообщила разведка.
Кроме этого, рост налогов в России приведет к следующим последствиям:
- снизится доход предприятий из-за высоких цен;
- ощутимо усилится инфляционное давление;
- к тому же уменьшится внутренний спрос (и, соответственно, сократятся поступления от акцизов и пошлин).
Также стоит отметить, что такое высокое НДС может "заставить" Центробанк России держать высокую учетную ставку в течение долгого периода. По предварительным оценкам – минимум несколько кварталов.
Важно! Согласно прогнозам, реальные доходы от НДС в России будут меньше на 6,1 миллиарда долларов чем ожидал российский Минфин.
Что еще влияет на экономику России сейчас?
Россия получает ощутимо меньшие доходы за нефть и газ. По состоянию на ноябрь, они сократились почти на 35%. Этому, в частности, способствовали санкции против российской нефти.
Речь идет, в том числе об ограничениях против "Роснефти" и "Лукойла", которые внедрили США. Благодаря санкциям, Трамп хотел подтолкнуть Путина к миру. Однако российский лидер назвал эти ограничения незначительными.
В России несколько важных отраслей испытывают значительный кризис. Например, в угольной сфере убыточных предприятий уже свыше 70%. Более 20 производств вообще остановились.