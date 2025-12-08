Неприятные изменения с 1 января: Путин подготовил "подарок" для россиян

Российское правительство приняло важное решение об изменениях с 1 января. Дело в том, что в России произойдет увеличение НДС до 22%. Сейчас этот показатель составляет – 20%.

К чему приведет рост НДС в России?

Кремль пытается всеми способами покрыть дефицит в бюджете, пишет 24 Канал.

Интересно! После повышения, НДС в России станет одним из самых высоких в мире.

По данным издания "The Moscow Times", бюджетный дефицит России должен вырасти. По итогам года, он, предположительно, составит – 5,7 триллиона рублей.

Однако как отмечает СВРУ, благодаря повышению НДС ситуация не улучшится. Более того, она ощутимо ухудшится.

Это (рост НДС – 24 Канал) повысит стоимость государственных заимствований: Минфину придется размещать облигации под большую доходность, что увеличит расходы на обслуживание долга и уменьшит чистый фискальный эффект от реформы,

– сообщила разведка.

Кроме этого, рост налогов в России приведет к следующим последствиям:

снизится доход предприятий из-за высоких цен;

ощутимо усилится инфляционное давление;

к тому же уменьшится внутренний спрос (и, соответственно, сократятся поступления от акцизов и пошлин).

Также стоит отметить, что такое высокое НДС может "заставить" Центробанк России держать высокую учетную ставку в течение долгого периода. По предварительным оценкам – минимум несколько кварталов.

Важно! Согласно прогнозам, реальные доходы от НДС в России будут меньше на 6,1 миллиарда долларов чем ожидал российский Минфин.

Что еще влияет на экономику России сейчас?