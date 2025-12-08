Неприємні зміни з 1 січня: Путін підготував "подарунок" для росіян

Російський уряд ухвалив важливе рішення про зміни з 1 січня. Річ у тім, що в Росії відбудеться збільшення ПДВ до 22%. Наразі цей показник складає – 20%.

До чого призведе зростання ПДВ в Росії?

Кремль намагається усіма способами покрити дефіцит в бюджеті, пише 24 Канал.

Цікаво! Після підвищення, ПДВ в Росії стане одним з найвищих у світі.

За даними видання "The Moscow Times", бюджетний дефіцит Росії має зрости. За підсумками року, він, імовірно, складе – 5,7 трильйона рублів.

Проте, як зазначає СЗРУ, завдяки підвищенню ПДВ ситуація не покращиться. Щобільше, вона відчутно погіршиться.

Це (зростання ПДВ – 24 Канал) підвищить вартість державних запозичень: Мінфіну доведеться розміщувати облігації під більшу дохідність, що збільшить витрати на обслуговування боргу й зменшить чистий фіскальний ефект від реформи,

– повідомила розвідка.

Окрім цього, зростання податків в Росії призведе до таких наслідків:

знизиться дохід підприємств через вищі ціни;

відчутно посилиться інфляційний тиск;

до того ж зменшиться внутрішній попит (і, відповідно, скоротяться надходження від акцизів та мит).

Також варто зазначити, що таке високе ПДВ може "змусити" Центробанк Росії тримати високу облікову ставку протягом довгого періоду. За попередніми оцінками – щонайменше декілька кварталів.

Важливо! Згідно з прогнозами, реальні доходи від ПДВ в Росії будуть менші на 6,1 мільярда доларів ніж очікував російський Мінфін.

Що ще впливає на економіку Росії зараз?