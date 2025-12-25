Подарок для россиян под елку: Путин принял важные изменения
- С 1 января в России НДС вырастет с 20% до 22%, чтобы "закрыть дыру" в бюджете, но это может привести к экономическим проблемам.
- Рост НДС вероятно усилит инфляцию, уменьшит доходы предприятий и может привести к высоким затратам на обслуживание долга.
Уже с 1 января в России вырастет НДС. Этот налог увеличится с 20% до 22%. Благодаря этому увеличению, российское правительство хочет "закрыть дыру" в бюджете.
На что повлияет рост НДС в России?
Сейчас в России только растет бюджетный дефицит. Вероятно, эта тенденция будет продолжаться и дальше, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание "The Moscow Times".
Заметим, что дефицит бюджета России в этом году будет больше, чем ожидалось. Согласно прогнозам, он достигнет 5,7 триллиона рублей.
Несмотря на попытки Кремля закрыть бюджетный дефицит из-за повышения НДС, ситуация может кардинально ухудшиться, сообщает СВРУ.
Ведь результатом роста налога станут:
- усиление инфляционного давления;
- уменьшение поступлений от акцизов и пошлин из-за снижения уровня внутреннего спроса;
- снижение доходов предприятий.
Это (рост НДС – 24 Канал) повысит стоимость государственных заимствований: Минфину придется размещать облигации под большую доходность, что увеличит расходы на обслуживание долга и уменьшит чистый фискальный эффект от реформы,
– сообщила разведка.
К тому же, вероятно, что именно из-за повышения НДС, Центробанку России придется удерживать высокую учетную ставку. Это продлится, как минимум, несколько кварталов.
Кроме этого, предварительные расчеты уже показали "провал" такого решения. Ведь доходы от НДС в России будут меньше на 6,1 миллиарда долларов чем ожидалось.
Важно! После повышения, НДС в России будет одним из крупнейших в мире.
Что происходит в экономике России сейчас?
Москва рассматривает несколько вариантов изменений в бюджете в течение следующих лет. Однако, уже сейчас понятно, что бюджетный дефицит там будет еще примерно 2 десятилетия. По лучшим прогнозам, он достигнет – 21,6 триллиона рублей (то есть, 2,9% от ВВП) в 2042 году. Но есть и значительно худший вариант. По одному из сценариев, дефицит бюджета России может составить – 54,7 триллиона рублей (или же – 8,4% ВВП).
Нефтегазовые доходы России снижаются. Этому способствуют санкции. Напомним, еще осенью США ввели ограничения против двух нефтяных гигантов "Роснефти" и "Лукойла". Это сильно ударили по экспорту российской нефти.