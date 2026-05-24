Налоги для пенсионеров: сколько отчисляют с зарплаты после выхода на пенсию
После оформления пенсии часть украинцев не оставляет работу и продолжает получать заработную плату. В связи с этим многих интересует, как облагаются налогом такие доходы.
Какие налоги платят пенсионеры?
После выхода на пенсию часть украинцев продолжает работать, чтобы иметь дополнительный доход. Однако официальное трудоустройство означает, что с зарплаты пенсионеров, как и для других работников, автоматически удерживают налоги и сборы, сообщает Пенсионный фонд.
В 2026 году работающие пенсионеры в Украине платят стандартные налоги с заработной платы. Речь идет о налоге на доходы физических лиц в размере 18% и военный сбор – 5%. Фактически общая налоговая нагрузка на официальную зарплату составляет 23%.
Например! Если пенсионер получает 10 тысяч гривен заработной платы, из этой суммы вычтут 1 800 гривен НДФЛ и 500 гривен военного сбора. В результате после уплаты налогов человек фактически получит 7 700 гривен "на руки".
При этом налог на доходы физических лиц удерживают не только с зарплаты. Он также применяется к премиям, части дополнительных выплат и доходов по гражданско-правовым договорам.
Нужно ли платить налоги с пенсии?
Для большинства украинцев пенсия не облагается налогом. В то же время отдельные правила действуют для граждан с высокими доходами. Налоги могут начисляться в случаях, когда пенсионные выплаты превышают установленный государством лимит.
Важно! При расчете также учитывают другие доходы человека: зарплату, дивиденды, аренду имущества или другие доходы.
Таким образом, часть пенсионеров с высоким уровнем дохода может платить налоги не только с зарплаты, но и с пенсионных выплат.
Какие доходы не облагаются налогом?
В то же время украинское законодательство предусматривает ряд доходов, с которых налоги не удерживаются. Это касается отдельных социальных выплат и некоторых видов финансовой помощи.
В частности, не облагаются алименты, часть государственной социальной помощи, отдельные виды наследства, а также некоторые компенсационные выплаты для военнослужащих.
Кроме того, при определенных условиях налоги могут не уплачиваться с благотворительной помощи, стипендий или доходов от продажи собственной сельскохозяйственной продукции.