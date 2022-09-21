Налог на роскошь в Казахстане

Глава Минфина отметил, что с 1 января 2024 года будет новый Налоговый кодекс, где речь пойдет о так называемом налоге на роскошь. В течение следующего, 2023 правительство планирует отработать законопроект и внести в мажилис (нижнюю палату) парламента.

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Кого затронет новый налог

В послании народу Казахстана президент Касим-Жомарт Токаев сообщил, что в рамках налоговой реформы в республике необходимо рассмотреть возможность введения налога на роскошь, которая не коснется среднего класса.

Он будет взиматься при приобретении дорогих объектов недвижимости, транспортных средств,

– заявил Токаев.

Налоговые реформы

Также в Казахстане планируют кардинально перезагружено налоговую политику и налоговое администрирование. Предполагается, что в 2024 году в рамках этого процесса заработает новый Налоговый кодекс.

Токаев поручил правительству привлечь к разработке кодекса бизнес. Ожидается, что будут полностью пересмотрены подходы к госзакупкам и модель государственно-частного партнерства, усовершенствовано законодательство по недропользованию. Это позволит лишить бизнес избыточного административного прессинга.