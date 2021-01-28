Наличный курс валют на 28 января: цена евро существенно обвалилась
Курс гривны к доллару и евро 28 января на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты снизились в цене.
Источник: 24 канал
Доллар в четверг, 28 января, покупали за 28,08 гривны (-1 копейка по сравнению с средой, 27 января), а продавали – по 28,27 гривны (-1 копейка). Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.
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Евро в четверг покупали за 33,82 гривны (-10 копейок), а продавали по 34,21 гривны (-10 копейок).
Наличный курс валют в Киеве 28 января таков:
- доллар – 28,12 гривны (покупка) и 28,17 гривны (продажа)
- евро – 34,90 гривны (покупка) и 34,05 гривны (продажа).
По курсу валют от НБУ 28 января, доллар стоил на 2 копейки больше чем в предыдущий банковский день – 28,17 гривны. Европейская валюта наоборот – упала в цене, в четверг ее оценили в 34,12 гривны.
Как менялся наличный курс в январе 2021
В первой половине января наблюдалось удешевление наличного курса доллара по отношению к гривне, но уже с 14 января началось плавное подорожание.
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