Курс гривны к доллару и евро 21 января на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты продолжили дорожать в цене.

Доллар в четверг, 21 января, покупали за 28,15 гривны (+2 копейки по сравнению со средой, 20 января), а продавали – по 28,35 гривны (+1 копейка). Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в четверг покупали за 33,97 гривны (+6 копеек), а продавали по 34,38 гривны (+6 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 21 января таков:

доллар – 28,25 гривны (покупка) и 28,30 гривны (продажа)

евро – 34,12 гривны (покупка) и 34,20 гривны (продажа).

За курсом валют от НБУ 21 января, доллар вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и стоил 28,20 гривны. Евро наоборот потерял в цене, но не сильно – всего 1 копейку и стоил 34,15 гривны.

Как менялся наличный курс в январе 2021

В первой половине января наблюдалось удешевление наличного курса доллара по отношению к гривне, но уже с 14 января началось плавное подорожание.

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