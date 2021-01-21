Курс гривні щодо долара та євро 21 січня на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська та європейська валюти продовжили дорожчати в ціні.

Долар у четвер, 21 січня, купували за 28,15 гривні (+2 копійки у порівнянні з середою, 20 січня), а продавали – по 28,35 гривні (+1 копійка). Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Цікаво Мільярдер без грошей: де насправді "лежать" статки Ілона Маска

Євро у четвер купували за 33,97 гривні (+6 копійок), а продавали по 34,38 гривні (+6 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 21 січня такий:

долар – 28,25 гривні (купівля) і 28,30 гривні (продаж);

євро – 34,12 гривні (купівля) і 34,20 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 21 січня, долар виріс на 5 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем і коштував 28,20 гривні. Євро навпаки втратило в ціні, але не сильно – всього 1 копійку і коштувало 34,15 гривні.

Як змінювався готівковий курс у січні 2021

У першій половині січня спостерігалося здешевлення готівкового курсу долара відносно гривні, але вже з 14 січня почалося плавне здорожчання.

Ми бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій у експертів Forex Club.