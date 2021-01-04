Курс гривны относительно доллара и Евро 4 января на наличном рынке после новогодних выходных несколько снизился.

Доллар в понедельник покупали по 28,26 гривны (+9 копеек по сравнению с прошлым четвергом), а продавали – по 28,53 гривны (+1 копейка), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Важно: Обесценится ли гривна до 30 за доллар: прогноз на 2021

Евро в понедельник покупали по 34,33 гривны (+12 копеек), а продавали по 34,92 гривны (+1 копейка).

Наличный курс валют в Киеве 4 января такой:

доллар – 28,40 гривны (покупка) и 28,50 гривны (продажа);

евро – 34,45 гривны (покупка) и 34,60 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 4 января доллар подорожал на копейку и стоил 28,27 гривны. Евро стоило 34,74 гривны – на 10 копеек дороже, чем в 30 декабря.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавируса в Украине и введением карантина – в этот период доллар подешевел сразу на 3 гривны за пол месяца. Еще один рост доллара произошел в начале июля – на фоне отставки главы НБУ.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоило 32,65 гривны. К середине марта европейская валюта упала до 30 гривен. Потом был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Зато начиная с конца 2019 года евро, как и доллар, росло в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.

Интересное: Почему цена биткойна бьет мировые рекорды: криптолидер назвал главные причины

Почему доллар "прыгает"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрники заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.