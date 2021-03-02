Наличный курс на 2 марта: евро резко подешевел, доллар также упал
Курс гривны относительно доллара и евро 2 марта на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты упали в цене.
Источник:24 канал
Наличный курс в Украине
Источник: finance.ua
Доллар во вторник, 2 марта, покупали за 27,81 гривны (-3 копейки по сравнению с понедельником, 1 марта), а продавали – по 28,00 гривны (-4 копейки).
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Евро во вторник покупали за 33,34 гривны (-14 копеек), а продавали по 33,74 гривны (-13 копеек).
Наличный курс валют в Киеве 2 марта
Источник: "ДСД Финанс"
- доллар – 27,88 гривны (покупка) и 27,93 гривны (продажа)
- евро – 33,45 гривны (покупка) и 33,65 гривны (продажа).
Официальный курс валют 2 марта
Источник: НБУ
Во вторник, 1 марта, доллар подорожал на 5 копеек и достиг отметки в 28,00 гривны. Европейская валюта наоборот – упала в цене и стоила 33,72 гривны, что на 12 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня.
Как менялся наличный курс в 2021
- В течение всего января гривна дорожала к доллару, за исключением короткого периода после рождественских праздников.
- В феврале украинская валюта вновь демонстрировала укрепление на наличном рынке. Все благодаря значительным инвестициям нерезидентов в ОВГЗ. Однако в середине февраля гривна упала в цене.
- Март украинская гривна начала с незначительного падения относительно доллара.
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