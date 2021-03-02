Курс гривны относительно доллара и евро 2 марта на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты упали в цене.

Наличный курс в Украине

Источник: finance.ua

Доллар во вторник, 2 марта, покупали за 27,81 гривны (-3 копейки по сравнению с понедельником, 1 марта), а продавали – по 28,00 гривны (-4 копейки).

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Евро во вторник покупали за 33,34 гривны (-14 копеек), а продавали по 33,74 гривны (-13 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 2 марта

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,88 гривны (покупка) и 27,93 гривны (продажа)

евро – 33,45 гривны (покупка) и 33,65 гривны (продажа).

Официальный курс валют 2 марта

Источник: НБУ

Во вторник, 1 марта, доллар подорожал на 5 копеек и достиг отметки в 28,00 гривны. Европейская валюта наоборот – упала в цене и стоила 33,72 гривны, что на 12 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня.

Как менялся наличный курс в 2021

В течение всего января гривна дорожала к доллару, за исключением короткого периода после рождественских праздников.

гривна дорожала к доллару, за исключением короткого периода после рождественских праздников. В феврале украинская валюта вновь демонстрировала укрепление на наличном рынке. Все благодаря значительным инвестициям нерезидентов в ОВГЗ. Однако в середине февраля гривна упала в цене.

украинская валюта вновь демонстрировала укрепление на наличном рынке. Все благодаря значительным инвестициям нерезидентов в ОВГЗ. Однако в середине февраля гривна упала в цене. Март украинская гривна начала с незначительного падения относительно доллара.

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