Наличный курс на 5 февраля: доллар и евро продолжают стремительно падать
Курс гривны относительно доллара и евро 5 февраля на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты значительно упали в цене.
Источник:24 канал
По данным finance.ua, доллар в пятницу, 5 февраля, покупали за 27,73 гривны (-9 копеек по сравнению с четвергом, 4 февраля), а продавали – по 27,94 гривны (-9 копееек).
Объясняем Почему курс евро падает в 2021
Евро в пятницу покупали за 33,08 гривны (-18 копеек), а продавали по 34,49 гривны (-18 копеек).
Наличный курс валют в Киеве 5 февраля таков:
Источник: "ДСД Финанс"
- доллар – 27,85 гривны (покупка) и 27,93 гривны (продажа)
- евро – 33,25 гривны (покупка) и 33,50 гривны (продажа).
По курсу валют от НБУ 5 февраля, доллар подешевел на 10 копеек и составил 27,89 гривны. Европейская валюта также упала в цене, в пятницу ее оценили в 33,45 гривны.
Как менялся наличный курс в 2021
В течение всего января, за исключением короткого периода в середине месяца, наличный курс доллара падал по отношению к гривне.
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