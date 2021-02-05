Курс гривны относительно доллара и евро 5 февраля на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты значительно упали в цене.

По данным finance.ua, доллар в пятницу, 5 февраля, покупали за 27,73 гривны (-9 копеек по сравнению с четвергом, 4 февраля), а продавали – по 27,94 гривны (-9 копееек).

Объясняем Почему курс евро падает в 2021

Евро в пятницу покупали за 33,08 гривны (-18 копеек), а продавали по 34,49 гривны (-18 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 5 февраля таков:

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,85 гривны (покупка) и 27,93 гривны (продажа)

евро – 33,25 гривны (покупка) и 33,50 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 5 февраля, доллар подешевел на 10 копеек и составил 27,89 гривны. Европейская валюта также упала в цене, в пятницу ее оценили в 33,45 гривны.

Как менялся наличный курс в 2021

В течение всего января, за исключением короткого периода в середине месяца, наличный курс доллара падал по отношению к гривне.

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