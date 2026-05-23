Доллар продолжает дешеветь: какой курс валют предлагают обменники и банки

В субботу, 23 мая, официальный курс доллара в Украине составляет 44,23 гривны, тогда как евро – 51,30 гривны. В то же время обменники и банки предлагают несколько иной курс иностранных валют.

Курс валют в банках

На утро субботы доллар в украинских банках продолжил дешеветь, как свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Покупка доллара в среднем проводится по 43,88 гривны (-12 копеек), а продажа – по 44,43 гривны (-1 копейка).

Курс валют на черном рынке

Покупка доллара в среднем проходит по 44,10 гривны (+1 копейка), а продажа – по 44,17 гривны (-7 копеек).

Курс валют в обменниках

В обменниках доллар тоже понемногу дешевеет, как и евро, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Доллар покупают в среднем по 43,59 гривны (-6 копеек), а продают – по 44,09 гривны (-3 копейки).

Каким будет курс валют в ближайшие дни?

Как рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банк" Тарас Лесовой, в ближайшие дни валютный рынок Украины, вероятно, будет оставаться относительно стабильным без резких курсовых колебаний.

По словам эксперта, спрос на валюту может несколько превышать предложение. Прежде всего это связано с активностью трейдеров горючего. В то же время банкир отмечает, что активное участие НБУ и в дальнейшем будет помогать избегать резких скачков курса на валютном рынке.

Среди главных факторов, которые будут влиять на ситуацию в ближайшее время, эксперт называет рост потребительских цен из-за подорожания топлива и общее ускорение инфляции. Также важными остаются геополитические риски, в частности напряженность вокруг Ормузского пролива, которая влияет на мировые цены энергоносителей.

Весомую роль будут играть объемы международной финансовой поддержки Украины и сроки поступления новых траншей. Кроме того, на рынок продолжают давить экономические последствия российской агрессии и ситуация на фронте.

По прогнозу Лесового, курс доллара в ближайшее время будет находиться в пределах 43,75 – 44,35 гривны. В то же время евро может колебаться в широком диапазоне – от 50,50 до 52,50 гривны.