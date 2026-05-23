Курс валют у банках

На ранок суботи долар в українських банках продовжив дешевшати, як свідчать дані сайту "Мінфін".

Дивіться також Саме ці гривні найчастіше підроблюють: будьте уважні

Купівля долара в середньому проводиться по 43,88 гривні (-12 копійок), а продаж – по 44,43 гривні (-1 копійка).

(-12 копійок), а продаж – по (-1 копійка). Водночас купівля євро в середньому коштує 51,02 гривні (-7 копійок), а продаж – 51,70 гривні (+3 копійки).

Курс валют на чорному ринку

Купівля долара в середньому проходить по 44,10 гривні (+1 копійка), а продаж – по 44,17 гривні (-7 копійок).

(+1 копійка), а продаж – по (-7 копійок). Тоді як купівля євро здійснюється в середньому по 51,48 гривні (-1 копійка), а продаж – по 51,65 гривні (+1 копійка).

Курс валют в обмінниках

В обмінниках долар теж потроху дешевшає, як і євро, свідчать дані сайту finance.ua.

Долар купують в середньому по 43,59 гривні (-6 копійок), а продають – по 44,09 гривні (-3 копійки).

(-6 копійок), а продають – по (-3 копійки). Купівля євро в середньому коштує 51,36 гривні (-1 копійка), а продаж – 51,77 гривні (-1 копійка).

Яким буде курс валют найближчими днями?

Як розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банк" Тарас Лєсовий, найближчими днями валютний ринок України, ймовірно, залишатиметься відносно стабільним без різких курсових коливань.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

За словами експерта, попит на валюту може дещо перевищувати пропозицію. Насамперед це пов’язано з активністю трейдерів пального. Водночас банкір наголошує, що активна участь НБУ і надалі допомагатиме уникати різких стрибків курсу на валютному ринку.

Серед головних факторів, які впливатимуть на ситуацію найближчим часом, експерт називає зростання споживчих цін через подорожчання пального та загальне прискорення інфляції. Також важливими залишаються геополітичні ризики, зокрема напруженість навколо Ормузької протоки, яка впливає на світові ціни енергоносіїв.

Вагому роль відіграватимуть обсяги міжнародної фінансової підтримки України та терміни надходження нових траншів. Крім того, на ринок продовжують тиснути економічні наслідки російської агресії та ситуація на фронті.

За прогнозом Лєсового, курс долара найближчим часом перебуватиме у межах 43,75 – 44,35 гривні. Водночас євро може коливатися у ширшому діапазоні – від 50,50 до 52,50 гривні.