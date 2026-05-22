Доллар дорожает в обменниках в конце недели: какой курс валют сегодня

Официальный курс доллара в Украине в пятницу, 22 мая, составляет 44,23 гривны, а евро – 51,30 гривны. В то же время

Какой курс валют установили в банках?

На утро пятницы в банках покупка иностранных валют поползла вниз, как свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Покупка доллара стоит в среднем 43,95 гривны (-3 копейки), а продажа – 44,45 гривны (+1 копейка).

Тогда как покупка евро производится в среднем по 51,05 гривны (-1 копейка), а продажа – по 51,75 гривны (+3 копейки).

Что с курсом валют на черном рынке?

Покупка доллара проходит в среднем по 44,05 гривны (-1 копейка), а продажа – по 44,15 гривны (+7 копеек).

В то же время покупка евро осуществляется в среднем по 51,40 гривны (-4 копейки), а продажа – по 51,60 гривны (-2 копейки).

Какой курс предлагают обменники?

В обменниках в конце недели доллар пошел вверх, как свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Доллар покупают в среднем по 43,94 гривны (+28 копеек), а продают – по 44,13 гривны (+1 копейка).

Тогда как евро покупка стоит в среднем 51,46 гривны (+1 копейка), а продажа – 51,72 гривны (-5 копеек).

Каким будет курс валют в конце мая?

В конце мая валютный рынок, вероятно, будет оставаться относительно стабильным, без резких скачков или падений курса. Национальный банк и в дальнейшем будет играть ведущую роль, при необходимости сглаживая дисбаланс между спросом и предложением, чтобы удерживать ситуацию под контролем.

Как рассказал в комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, несколько основных факторов будут влиять на валютный рынок в ближайший период. Это, в частности, уровень потребительских цен на фоне подорожания топлива и ускорения инфляционных процессов.

Также важную роль будет играть глобальная экономическая ситуация, включая напряженность вокруг Ормузского пролива, ведь это напрямую влияет на стоимость энергоносителей.

Важную роль будет играть международная финансовая поддержка Украины и сроки поступления новых траншей. Также на курс валют будут влиять и последствия российской агрессии против Украины и ситуация на фронте.

По прогнозу эксперта, курс доллара будет колебаться в пределах 43,75 – 44,35 гривны, тогда как евро будет иметь более широкий диапазон – 50,50 – 52,50 гривны.