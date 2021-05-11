Зміна керівництва Нафтогазу стала досить неочікуваною подією для всієї України. Саме тому очільник державної компанії Юрій Вітренко поділився новими візіями Нафтогазу.

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Плани на майбутнє

Юрій Вітренко зазначив, що підтримує ідею виходу українських компаній на біржу, в тому числі й державних. На його думку, це сприяє розвитку ринку капіталу та фондового ринку. Очільник Нафтогазу наголосив, що вважає розбудову цієї сфери однією з головних умов зростання української економіки.

Вітренко назвав ще дві важливі переваги IPO:

ізоляція компанії від політичного втручання,

ефективний доступ до ринку капіталу.

Первинна публічна пропозиція (IPO) Це перший публічний продаж акцій приватної компанії, зокрема у формі продажу депозитарних розписок на акції.

Проте, глава "Нафтогаз України" додав, що зараз на біржі існує тенденція так званої "маніловщини". На його думку, багато хто замість того, щоб робити реальні кроки та діяти, продає повітря та мрію.

Є люди, у яких професія — продавати мрію. Це не моя робота,

– підмітив Юрій Вітренко.

Капіталізація Нафтогазу

Оцінка ринкової вартості "Нафтогаз України" безпосередньо залежить від Укргазвидобування, яка займається видобутком, транспортуванням, перероблюванням вуглеводневої сировини та реалізацією нафтопродуктів.

Укргазвидобування – це вертикально інтегрована компанія із замкнутим циклом виробництва. Компанія спеціалізується на розшуку та розвідці родовищ нафти та газу, їх розробці.

Юрій Вітренко повідомив, що є певні політичні очікування щодо зростання видобутків газу в Україні найближчим часом. Проте, він відмовився розповідати про конкретні кроки та плани Нафтогазу стосовно цього питання.

Ми на них зараз ще раз дивимося. Вже знайшли деякі внутрішні моменти, які дозволяють розраховувати на відчутне збільшення видобутку,

– розповів Вітренко.

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