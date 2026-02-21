Кроме мартовской индексации: кто еще получит надбавки в 2026 году

В 2026 году рост пенсий не ограничивается мартовским осовремениванием. Отдельные категории получателей могут рассчитывать на дополнительное повышение без подачи заявлений, ведь механизм срабатывает автоматически после наступления определенного законом события.

Кто еще получит надбавки к пенсии с 1 марта?

Речь идет о возрастных доплатах, которые начисляются со дня достижения соответствующего возраста. О порядке их применения сообщают в Пенсионном фонде Украины.

В 2026 году размеры таких доплат составляют:

для лиц в возрасте 70 – 74 года – 300 гривен;

для 75 – 79 лет – 456 гривен;

для 80 лет и старше – до 570 гривен.

Надбавка назначается с даты рождения. Если день рождения приходится на первое число месяца, выплата осуществляется в полном размере вместе с пенсией за этот месяц. Если же лицо достигает соответствующего возраста, например, 20 числа, доплату начислят пропорционально только за дни после этой даты.

Важно! После 75 лет пенсионеру не добавляют сразу 456 гривен. Система построена кумулятивно. Если в 70 лет человек уже получает 300 гривен доплаты, то после достижения 75 лет ему добавляют еще 156 гривен, чтобы общая сумма возрастной надбавки составила 456 гривен.

Кто не получит возрастную доплату в 2026 году?

Ключевым ограничением является размер основной пенсии. Если ежемесячная выплата превышает 10 340,35 гривен, возрастная надбавка не назначается, напоминают в Пенсионном фонде.

В случаях, когда пенсия приближается к этому порогу, доплата может быть частичной.

Например! Если пенсионеру исполнилось 70 лет, а его пенсия составляет 10 300 гривен, фактическая доплата будет составлять лишь 40 гривен, чтобы общий размер выплаты не превысил установленный предел. После достижения предельной суммы дальнейшее повышение не применяется.

Указанный лимит соответствует средней заработной плате в Украине за 2020 год, которая была закреплена в нормативных актах как база для определения ограничения. Несмотря на индексации и изменение экономических показателей, именно этот показатель продолжает использоваться как предельный для возрастных надбавок.

Кто не получит индексации пенсии в марте?