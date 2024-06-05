Нацвалюта Мексики стремительно обесценивается, но рубль все еще "выигрывает" по волатильности

В Мексике национальная валюта фиксирует значительные потери на рынке. Все это происходит на фоне президентских выборов, которые стали историческими для страны.

Мексиканский песо продолжает терять позиции на рынке. Аналогичную динамику валюта фиксирует, в частности, с начала недели.

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Какой была динамика валюты ранее

За последние несколько недель мексиканская валюта сделала очень резкий поворот на рынке. Ранее мексиканский песо – это была валюта, что была среди немногих на развивающихся рынках,, которые дорожают против сильного доллара в 2024 году, согласно данным Reuters.

Обесценивание валюты началось на фоне объявления результатов президентских выборов в Мексике . Победу одержала Клаудия Шейнбаум, кандидат от партии "Движение национального возрождения" ("Морена"). Она стала первой женщиной в истории страны, которая займет пост президента.

Кроме песо, потери на рынке также зафиксировали следующие индикаторы:

Основной фондовый индекс Мексики упал на 6,1%;

Тогда как индекс MSCI обесценился на 8,8%.

Что происходит с нацвалютой Мексики

Для понимания, во вторник, 4 июня, курс песо упал на 1,7%, а в понедельник на 4%. Кроме того, 3 июня курс песо упал до самого низкого уровня с ноября. Поэтому национальная валюта Мексики снова демонстрирует худшие показатели в мире.

По состоянию на 5 июня мексиканское песо упало еще на 1,15%. Текущий курс колеблется на уровне 17,63 песо за один доллар, согласно данным Yahoo!Finance

В частности, песо имеет самую высокую волатильность среди 16 основных валют и вторую по величине среди всех 31 основных валют, которые отслеживают в Bloomberg. Динамика песо на рынке уступает только российскому рублю.

В Reuters также указали, что с начала 2024 года мексиканский песо обесценился более чем на 4%. Это данные с учетом последних изменений на валютном рынке страны.