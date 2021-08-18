Захват Афганистана талибами: что происходит с национальной валютой

Стремительный захват власти в Афганистане "Талибаном" всколыхнул весь мир. Боевики готовы провозгласить Исламский Эмират на его территории, а люди массово пытаются покинуть территорию страны. Эти события повлияли и на экономическую ситуацию в Афганистане.

Национальная валюта Афганистана – афгани – установила исторический антирекорд, поскольку увольнение исполняющего обязанности главы местного центробанка Аджмала Ахмади усложнило политико-экономическую ситуацию в стране. В воскресенье, 15 августа, он покинул Афганистан, заявив, что отъезд бывшего президента Ашрафа Гани без создания переходного правительства вызвал хаос.

Примечательно Ориентир для инвесторов и рынков: как получить доход от коррекции индекса Nasdaq

Стремительный обвал а фгани

Согласно данным Bloomberg, 17 августа нацвалюта Афганистана упала на 1,7% – до 83,50 афгани за 1 доллар США. Обвал продолжался четыры дня подряд. В прошлую пятницу центральный банк сообщил о прекращении траншей американских долларов. Это ограничило возможности финучреждения по снабжению валюты и привело новый всплеск паники.

Валюта резко возросла из стабильных 81 до почти 100, а затем вернулась к 86. В субботу я провел встречи, чтобы успокоить банки и обменники,

– написал он в твиттер.

Афгани установил новый исторический антирекорд / Инфографика Bloomberg

Стоит отметить, что большинство международных резервов Афганистана находятся за пределами страны. В США отметили, что талибы не смогут получить доступ к активам банка, которые хранятся на территории их страны. Кроме того, американцы добавили, что имеют возможность заблокировать помощь Афганистану от МВФ и Всемирного банка. Центральный банк Афганистана информирует, что по состоянию на 18 августа, ситуация на валютном рынке выглядит следующим образом:

курс доллара США остановился на уровне 86,2 афгани ;

; стоимость евро составляет 97,58 афгани.

Обвал афгани влияние на Пакистан

Нестабильная ситуация в Афганистане ударил и по рынкам соседнем Пакистана. Суверенные долларовые облигации государства со сроком погашения в 2031 году упали на 1,8 цента. Это рекордно низкий уровень с момента их размещения в марте. По данным индекса Bloomberg Barclays, пакистанские облигации 16 августа продемонстрировали худшую динамику на рынках Азии. Эта ситуация обеспокоила инвесторов, так как они опасаются, что «глобальные силы могут попытаться изолировать Пакистан из-за того, что страна может поддержать талибов".