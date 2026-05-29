НБУ жестко ответил Гетманцеву: все обвинения безосновательны

НБУ ответил нардепу Даниилу Гетманцеву. Регулятор обратил внимание на регулярные обвинения, которые звучат из уст этого чиновника. В чем суть конфликта, рассказываем далее.

Что НБУ ответил Гетманцеву?

НБУ категорически отрицает все, что утверждает Гетманцев, говорится в сообщении банка.

Безосновательные прямые публичные обвинения мы расцениваем как ангажированность и политически мотивированное давление на Национальный банк. Категорически отрицаем и опровергаем любые спекуляции относительно недостаточности или отсутствия надзорных действий регулятора,

– подчеркнул НБУ.

Фактически, Гетманцев обвинил главу НБУ Андрея Пышного в легализации преступных доходов. По мнению нардепа, проблемой является то, что независимость Нацбанка стала основой для незаконных действий, говорится в сообщении чиновника.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нацбанк может и использует свои полномочия с целью регулирования соответствующих отношений без каких-либо внешних воздействий. В то же время ошибочно воспринимать политическую независимость учреждения, как индульгенцию руководителя от преступлений, в том числе, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем и уклонение от налогообложения.

Заметим, что речь идет именно о ситуации с АО "Сенс Банк". Возникли вопросы к законности национализации этого банка на основании так называемых "пленок Миндича".

Какова позиция НБУ по АО "Сенс Банк"?