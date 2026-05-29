Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Финансы Финансовые новости НБУ жестко ответил Гетманцеву: все обвинения безосновательны
29 мая, 15:52
3

НБУ жестко ответил Гетманцеву: все обвинения безосновательны

Анастасия Зорик

НБУ ответил нардепу Даниилу Гетманцеву. Регулятор обратил внимание на регулярные обвинения, которые звучат из уст этого чиновника. В чем суть конфликта, рассказываем далее.

Что НБУ ответил Гетманцеву?

НБУ категорически отрицает все, что утверждает Гетманцев, говорится в сообщении банка.

Читайте также Установлены лимиты на снятие наличных: сколько реально снять в июне 2026 года

Безосновательные прямые публичные обвинения мы расцениваем как ангажированность и политически мотивированное давление на Национальный банк. Категорически отрицаем и опровергаем любые спекуляции относительно недостаточности или отсутствия надзорных действий регулятора, 
– подчеркнул НБУ.

Фактически, Гетманцев обвинил главу НБУ Андрея Пышного в легализации преступных доходов. По мнению нардепа, проблемой является то, что независимость Нацбанка стала основой для незаконных действий, говорится в сообщении чиновника.

 

Даниил Гетманцев

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Нацбанк может и использует свои полномочия с целью регулирования соответствующих отношений без каких-либо внешних воздействий. В то же время ошибочно воспринимать политическую независимость учреждения, как индульгенцию руководителя от преступлений, в том числе, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем и уклонение от налогообложения.

Заметим, что речь идет именно о ситуации с АО "Сенс Банк". Возникли вопросы к законности национализации этого банка на основании так называемых "пленок Миндича".

Какова позиция НБУ по АО "Сенс Банк"?

  • НБУ утверждает, что национализация АО "Сенс Банк" состоялась законно. Основанием для этого решения стала совокупность причин. В частности, угроза финансовой стабильности вкладчиков. Ведь часть владельцев этого банка попала под санкции.

  • Нацбанк также утверждает, что в 2023 – 2026 годах он сделал 13 обращений в правоохранительные органы и ГНС Украины. К тому же регулятор направлял письма в Государственную службу финансового мониторинга. Там речь шла о результатах проверок АО "Сенс Банк". Национализация этого банка состоялась еще в 2023 году.

Связанные темы:

Банки НБУ