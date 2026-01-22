Украинцев ждут обновления по соцпомощи и пенсиям: как планируют начислять выплаты

В Дії анонсировали проактивные услуги, которые появятся в приложении уже ближайшие годы. Это будут проактивные пенсионные выплаты и социальные пособия.

Что изменится относительно пенсий и выплат в Украине?

Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

Читайте также Как самостоятельно проверить, платят ли за вас ЕСВ: инструкция

Валерия Коваль объяснила, что сейчас для получения пенсии следует сделать немало вещей: прийти, подтвердить стаж, принести определенные справки. Иногда даже надо идти в архив и подтверждать свой стаж.

Но в Минцифре считают, что все должно происходить очень быстро. Если пенсия по возрасту, то можно на следующий день после Дня рождения выбрать карточку, на которую должны начислять пенсию.

Вот она составляет такую-то сумму. Так, если ты не согласен, ты можешь апеллировать и говорить, что, вот, вы мне недосчитали. Но на самом деле в системах очень много информации, которую имеет государство, и на основе этого можно делать различные расчеты,

– объяснила представительница ведомства.

Коваль добавила, что в Украине есть много семей, которые нуждаются в помощи от государства, потому что у них или дети с инвалидностью, или сами родители имеют инвалидность. И сейчас им необходимо доказывать государству, что они нуждаются в помощи.

По моему глубокому убеждению, такого не должно быть, потому что есть реестры, в которых указана информация о трудоустройстве человека. Мы понимаем – человек работает или не работает. Если он не работает, если у него инвалидность, он должен автоматически получать помощь от государства,

– отметила Валерия Коваль.

Также есть предложение, чтобы пришло push-уведомление, где будет указано, что государство знает об отсутствии работы и наличие инвалидности у человека, поэтому будет обеспечивать ему помощь в таком-то размере. В частности человек сразу получит карточку.

Важно! Точных сроков введения подобных услуг пока нет.

Напомним, что уже сейчас через приложение "Дія" украинцы могут получить поддержку. Речь идет в частности о базовой социальной помощи. Об этом сообщили в Дії.

Воспользоваться ею могут семьи, которые уже получают соцпомощь:

помощь малообеспеченным; выплаты на детей одиноким матерям и временную помощь детям; родители которых не платят алименты или их местонахождение неизвестно.

Услуга недоступна для тех, кто находится на временно оккупированных территориях, в зоне активных боевых действий или за рубежом,

– говорится в сообщении.

Другие семьи тоже смогут со временем подать заявление через Дію.

Обратите внимание! Услуга недоступна для тех, кто находится на временно оккупированных территориях, в зоне активных боевых действий или за рубежом.

Что еще следует знать о подобных онлайн-услугах в Украине?