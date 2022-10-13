НБУ выпустит монету в честь "идеальной певицы": важные детали и первое фото

13 октября 2022 , 15:36
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Источник:

Министерство культуры и информационной политики

Национальный банк Украины выпустит специальную монету в честь всемирно известной украинской оперной певицы. Что об этом известно – читайте дальше.

Речь идет о знаменитой Соломии Крушельницкой, которой восхищался весь мир. НБУ выпустит монету по случаю 150-го юбилея певицы.

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НБУ введет в обращение монету с изображением оперной дивы номиналом в 2 гривны. Ее можно будет приобрести уже с 19 октября. Согласно данным Министерства культуры и информационной политики, на монете будут следующие элементы:

  • Изображение Соломии Крушельницкой в сценическом образе Аиды;
  • Стилизованные кулисы с декоративным орнаментом;
  • Малый Государственный Герб Украины;
  • На реверсе монеты можно будет увидеть портрет оперной певицы со стилизованным крылом бабочки;
  • Это символ одного из самых известных образов Крушельницкой певицы в опере "Мадам Баттерфляй" композитора Джакомо Пуччини;
  • Тираж составит 30 тысяч монет. Над созданием монеты работала художница Елена Горбатовская.

НБУ выпустит монету в честь Соломии Крушельницкой / Фото телеграмм МКИП

Интересно! Пара из США каждую неделю отдает на благотворительность 1 миллион долларов. Деньги получают некоммерческие организации, занимающихся самыми разными вопросами. Общая сумма за год выйдет 52 миллиона долларов США.

Интересные факты из жизни Крушельницкой:

  • Соломия Крушельницкая родилась на Тернопольщине и происходит из славного украинского рода Крушельницких герба Сас, информирует "Радио Свобода";
  • Все дети семьи получили хорошее образование. В тот момент будущая певица училась в Тернополе, Львове и Италии;
  • Пресса в Варшаве называла ее "идеальной певицей", а итальянский композитор Джакомо Пуччини прислал Крушельницкой свой портрет с надписью: "Самый прекрасный и очаровательный Баттерфляй". Сделал он это после премьеры оперы "Мадам Баттерфляй" в 1904 году в Милане;
  • Соломия Крушельницкая скончалась 16 ноября 1952 года и похоронена на Лычаковском кладбище рядом с могилой Ивана Франко.
Автор: Віта Свірневська