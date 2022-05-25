Официальный курс валют

В среду, 25 мая, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 31,34 гривны за евро. Это на 16 копеек больше, чем днем раньше. В то время как стоимость американского доллара остановилась на уровне 29,25 гривны за доллар.

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Польский злотый тоже вырос в цене. Официальный курс остановился на уровне 6,81 гривны за злотый. Это на 6 копеек больше, чем днем ранее. В то время как британский фунт стерлингов на сегодняшний день стоит 36,56 гривны и за фунт. Это на 23 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

К теме! Нацбанк с 21 мая отменил ограничение курса, согласно которому банки в Украине могут продавать наличную валюту. С 24 февраля 2022 года до этого курс не мог отклоняться от официального более чем на 10%. Аналогичные ограничения также отменили по курсу, по которому банки списывают со счетов своих клиентов средства в гривне, при расчете гривневыми картами за рубежом.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 25 мая остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,73 гривны, продажа – 35,76 гривны.

Евро: покупка – 36,74 гривны, продажа – 37,97 гривны.

Злотый: покупка – 7,75 грн, продажа – 8,48 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 43,20 грн, продажа – 47,64 грн.

Добавим, что Нацбанк с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллара. Поэтому следует учитывать тот факт, что все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

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