Официальный курс валют

В понедельник, 30 мая, Нацбанк оставил официальный курс евро на уровне 31,32 гривны за евро. С пятницы стоимость валюты не изменилась. В то время как американский доллар с 24 февраля стоит 29,25 гривны за доллар.

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Польский злотый продолжает расти в цене. Официальный курс остановился на уровне 6,83 гривны за злотый. Это на 3 копейки больше, чем днем ранее. Тогда как британский фунт стерлингов на сегодняшний день стоит 36,91 гривны и за фунт. Это на 7 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

К теме! Нацбанк с 21 мая отменил ограничение курса, согласно которому банки в Украине могут продавать наличную валюту. С 24 февраля 2022 года до этого курс не мог отклоняться от официального более чем на 10% . Аналогичные ограничения также отменили по курсу, по которому банки списывают со счетов своих клиентов средства в гривне, при расчете гривневыми картами за рубежом.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 27 мая остановился на уровне:

Доллар: покупка – 35,15 гривны, продажа – 36,33 гривны.

Евро: покупка – 37,15 грн, продажа – 38,71 грн.

Злотый: покупка – 8,10 грн, продажа – 8,49 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 44,26 гривны, продажа – 47,23 гривны.

Добавим, что Нацбанк с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллара. Поэтому следует учитывать тот факт, что все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

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