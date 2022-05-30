Офіційний курс валют

У понеділок, 30 травня, Нацбанк залишив офіційний курс євро на рівні 31,32 гривні за євро. З п'ятниці вартість валюти не змінилася. Тоді як американський долар з 24 лютого коштує 29,25 гривні за долар.

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Польський злотий продовжує зростати в ціні. Офіційний курс наразі зупинився на рівні 6,83 гривні за злотий. Це на 3 копійки більше ніж днем раніше. Тоді як британський фунт стерлінгів на сьогодні коштує 36,91 гривні за фунт. Це на 7 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 27 травня зупинився на рівні:

  • Долар: покупка – 35,15 гривні, продаж – 36,33 гривні.
  • Євро: покупка – 37,15 гривні, продаж – 38,71 гривні.
  • Злотий: покупка – 8,10 гривні, продаж – 8,49 гривні.
  • Фунт стерлінгів: покупка – 44,26 гривні, продаж – 47,23 гривні.

Додамо, що Нацбанк від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну встановив фіксований курс долара. Тож потрібно враховувати той факт, що всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

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