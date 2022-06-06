Нацбанк установил новую стоимость евро и злотого: курс валют на 6 июня
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 6 июня 2022 года . Евро, злотый и фунт стерлингов начали неделю с роста по отношению к украинской гривне.
Официальный курс валют
В понедельник, 6 июня, НБУ установил официальный курс евро на уровне 31,39 гривны за евро. Это на 11 копеек больше, чем днем раньше. В то время как американский доллар с 24 февраля стоит 29,25 гривны за доллар.
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В то время как польский злотый тоже минимально вырос в цене. Курс валюты остановился на уровне 6,83 гривны за злотый. В то время как британский фунт стерлингов на сегодня стоит 36,75 гривны за фунт. Это на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.
Наличный курс валют
Наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 6 июня остановился на уровне finance.ua:
- Доллар: покупка – 34,74 гривны, продажа – 35,83 гривны.
- Евро: покупка – 36,82 гривны, продажа – 38,30 гривны.
- Злотый: покупка – 7,91 грн, продажа – 8,27 грн.
- Фунт стерлингов: покупка – 44,04 гривны, продажа – 46,62 гривны.
Также НБУ с первого дня полномасштабного военного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллара. Именно поэтому необходимо учитывать тот факт, что все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.
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