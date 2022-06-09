Нацбанк установил новую стоимость евро и злотого: курс валют на 9 июня

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 9 июня 2022 года. Евро, злотый и фунт стерлингов выросли в цене по отношению к украинской гривне.

Официальный курс валют

В четверг, 9 июня, НБУ установил официальный курс евро на уровне 31,41 гривны за евро. Это на 22 копейки больше, чем днем раньше. В то время как американский доллар с 24 февраля стоит 29,25 гривны за доллар.

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В то время как польский злотый демонстрирует такую же динамику. Курс валюты остановился на уровне 6,87 гривны за злотый. Это на 7 копеек больше, чем было до этого. В то время как британский фунт стерлингов на сегодняшний день стоит 36,71 гривны за фунт. Это на 17 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Наличный курс валют

Национальный банк Украины с 21 мая сообщил об отмене ограничения курса, согласно которому банки в Украине могут продавать наличную валюту. С 24 февраля до этого курс не мог превышать официальный более. Аналогичные ограничения также отменили по курсу, по которому банки списывают со счетов своих клиентов средства в гривне, при расчете гривневыми картами за рубежом.

Наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 9 июня остановился на уровне finance.ua.

Доллар: покупка – 34,46 гривны, продажа – 35,47 гривны.

Евро: покупка – 36,31 гривны, продажа – 37,73 гривны.

Злотый: покупка – 7,96 грн, продажа – 8,23 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 43,10 грн, продажа – 45,37 грн.

Добавим, что Нацбанк с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллара. Поэтому следует учитывать тот факт, что все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

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